Звание "Отец-герой" планируют учредить в России

В России может появиться новое звание – "Отец-герой", оно станет аналогом существующего звания "Мать-героиня". С соответствующей законодательной инициативой выступила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Как отметила парламентарий, учреждение такого звания подчеркнет значимость участия мужчин в воспитании детей и будет способствовать укреплению института семьи в стране. Останина выразила надежду, что данная инициатива получит поддержку в обществе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.