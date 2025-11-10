В России предложили ввести "период охлаждения" для мобильного интернета и СМС

Для мобильного интернета и СМС предлагают ввести "период охлаждения". В течение суток эти функции будут заблокированы на российских сим-картах, если владелец вернулся из международного роуминга или карта не использовалась более 72 часов.

Сократить период блокировки можно после прохождения верификации абонента. Мера направлена на противодействие атакам беспилотников и борьбу с бесхозными сим-картами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.