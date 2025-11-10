Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:15

Политика

В России предложили ввести "период охлаждения" для мобильного интернета и СМС

В России предложили ввести обязательную индексацию зарплат

Еврокомиссия запретила выдавать шенгенские мультивизы гражданам России

В Госдуме предложили сделать июнь учебным месяцем для московсих школьников

Новости мира: США опровергли заявление Венгрии о снятии санкций на энергоносители РФ

Российские военные завершили освобождение населенного пункта Волчье

Новости мира: прокуратура Турции выдала ордера на арест премьер-министра Израиля

Новости мира: минимум 5 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Калмаэги"

ВС РФ уничтожила в небе агродрон с грузом для украинских военнослужащих в Красноармейске

ЕК приняла официальное решение ограничить выдачу шенгенских виз россиянам

Для мобильного интернета и СМС предлагают ввести "период охлаждения". В течение суток эти функции будут заблокированы на российских сим-картах, если владелец вернулся из международного роуминга или карта не использовалась более 72 часов.

Сократить период блокировки можно после прохождения верификации абонента. Мера направлена на противодействие атакам беспилотников и борьбу с бесхозными сим-картами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

