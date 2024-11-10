Новости мира: массовые протесты вновь начались в Тель-Авиве

В Тель-Авиве вновь идут массовые протесты. Люди вышли на улицы с требованием о заключении сделки об освобождении заложников, которые в настоящий период остаются в секторе Газа. Некоторые из протестующих сообщили, что их родственники находятся в плену уже 400 дней.

Вместе с тем более 100 тысяч человек требуют отставки главы Валенсии. Это произошло после сильнейших наводнений, в результате которых погибли свыше 200 человек. Протестующие вышли с плакатами с надписью: "Власти слишком долго обедали, в то время как десятки городов уже были затоплены".

Между тем крупный пожар уничтожил два склада с пластиковыми изделиями в Калифорнии. Огонь охватил почти 1 тысячу квадратных метров, а столб черного дыма был виден издалека и накрыл ближайшие районы. Пожарные пытались не допустить распространения огня на соседние здания. Тушение продолжалось несколько часов. За качеством воздуха сейчас следят экологи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

