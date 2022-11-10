Группа мобилизованных из Ленобласти отправлена в районы боевого слаживания. Они уже прошли подготовку по своим военно-учетным специальностям и приобрели новые навыки.

Их научили азам разведки и корректирования артиллерии с использованием беспилотников. Перед посадкой в поезд был также и строевой смотр. Командиры еще раз проверили у новобранцев экипировку и вооружение.

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