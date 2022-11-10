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Новости

10 ноября, 22:15

Политика

Группа мобилизованных из Ленобласти отправлена в районы боевого слаживания

Группа мобилизованных из Ленобласти отправлена в районы боевого слаживания

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

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Группа мобилизованных из Ленобласти отправлена в районы боевого слаживания. Они уже прошли подготовку по своим военно-учетным специальностям и приобрели новые навыки.

Их научили азам разведки и корректирования артиллерии с использованием беспилотников. Перед посадкой в поезд был также и строевой смотр. Командиры еще раз проверили у новобранцев экипировку и вооружение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжеты: Частичная мобилизация 2022 , Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
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