Володин заявил о недопустимости финансирования оскорбляющих РФ деятелей культуры

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что финансировать артистов, которые оскорбляют российский народ и страну нельзя. Он отметил, что в других странах есть общепринятые стандарты, которые это регулируют.

Ранее первый заместитель председателя Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду" Николай Бурляев заявил, что отъезд из РФ выступающих против СВО деятелей культуры является очищением страны.

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