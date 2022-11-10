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Политика

Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон продолжит помогать Киеву

Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон продолжит помогать Киеву

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Вашингтон не бросит киевский режим, каким бы ни был состав конгрессменов. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, прибывшая в Киев.

По ее словам, в Штатах поддержка для оказания помощи Украине двухпартийна. Постпред США подчеркнула, что они будут едины до того момента, пока Украина не победит.

Какую помощь обещают штаты в ближайшее время? Что нового из техники окажется в очередном пакете? И насколько серьезно они могут поменять обстановку на поле боя?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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