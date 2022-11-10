07:45Политика
Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон продолжит помогать Киеву
Вашингтон не бросит киевский режим, каким бы ни был состав конгрессменов. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, прибывшая в Киев.
По ее словам, в Штатах поддержка для оказания помощи Украине двухпартийна. Постпред США подчеркнула, что они будут едины до того момента, пока Украина не победит.
Какую помощь обещают штаты в ближайшее время? Что нового из техники окажется в очередном пакете? И насколько серьезно они могут поменять обстановку на поле боя?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.