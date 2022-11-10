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Политика

Артиллерийские установки 2С3 "Акация" ударили по укрепрайону ВСУ

Артиллерийские установки 2С3 "Акация" ударили по укрепрайону ВСУ

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Российские артиллерийские установки 2С3 "Акация" ударили по укрепрайону ВСУ. Работают расчеты, которые укомплектованы, в том числе, и призванными резервистами. Они прошли полный курс подготовки и теперь несут службу на передовой в составе подразделений Южного военного округа.

Кроме укрепленных позиций, "Акации" наносят удары по скоплениям живой силы и колоннам военной техники ВСУ. Снаряды калибром 152 миллиметра поражают цели на расстоянии до 20 километров. А координаты этих целей артиллеристы получают от операторов беспилотников. Они же корректируют точность ведения огня самоходок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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