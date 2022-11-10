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Политика

Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях

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Российские войска продолжают отбивать атаки украинской армии. Новые попытки прорвать оборону ВСУ делали сразу на нескольких направлениях. Потеряв много людей и военной техники, подразделения противника отступили.

Кроме этого, российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в Херсонской и Харьковской областях.

Под Днепропетровском уничтожили склад с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS и "Ольха", а также артиллерийскими боеприпасами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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