10 октября, 14:30

Политика

Войска России заняли пять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Войска России за неделю заняли пять населенных пунктов в зоне проведения СВО, продолжаются активные бои под Северском и Красным Лиманом, а также по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике. Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации и управления беспилотниками противника в Харьковской области с применением мощной авиабомбы.

По данным Минобороны, за время проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета и около 90 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины. Противник потерял более 25 тысяч танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

