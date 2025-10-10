Войска России заняли пять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Войска России за неделю заняли пять населенных пунктов в зоне проведения СВО, продолжаются активные бои под Северском и Красным Лиманом, а также по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике. Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации и управления беспилотниками противника в Харьковской области с применением мощной авиабомбы.

По данным Минобороны, за время проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета и около 90 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины. Противник потерял более 25 тысяч танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

