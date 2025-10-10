Форма поиска по сайту

10 октября

Трампу не вручили Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Комитет вручил награду бывшему депутату венесуэльского парламента Марии Корино Мачадо за работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.

Мачадо основала благотворительный фонд для помощи детям-сиротам. Во время протестов 2014 года она была одной из ведущих фигур оппозиции против правительства Мадуро. Награждение по традиции премии состоится позже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

