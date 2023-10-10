В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа

Армия Израиля переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант.

Удары были нанесены по городам Тель-Авив, Герцлия и Беэр-Шева 10 октября. Бойцы ХАМАС также пытались пересечь границу и стали целью израильской армии. МИД Палестины обвинил вторую сторону конфликта в применении запрещенных международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором.

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