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10 октября, 21:15

Политика

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа

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Армия Израиля переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант.

Удары были нанесены по городам Тель-Авив, Герцлия и Беэр-Шева 10 октября. Бойцы ХАМАС также пытались пересечь границу и стали целью израильской армии. МИД Палестины обвинил вторую сторону конфликта в применении запрещенных международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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