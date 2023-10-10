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10 октября, 15:00

Политика

Посол РФ сообщил, что Израиль намерен уничтожить все террористические структуры ХАМАС

Посол РФ сообщил, что Израиль намерен уничтожить все террористические структуры ХАМАС

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Израильская сторона собирается ликвидировать все террористические структуры ХАМАС, иначе война не закончится. Об этом сообщил посол РФ в Израиле, передает ТАСС.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на действия Газы Израиль приступил к выполнению операции "Железные мечи".

Жертвами действий радикальной группировки в Израиле стали более 900 человек. Среди погибших в конфликте оказались два россиянина.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если армия оборы Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

Информацию о присутствии среди заложников граждан РФ представители ХАМАС не подтвердили. При этом в Совфеде РФ заявили о готовности участвовать в переговорах с радикальной группой с целью освобождения россиян из плена.

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