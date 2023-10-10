Военные эксперты прокомментировали возможную контрабанду оружия в секторе Газа

На фоне обострения палестино-израильского конфликта нарастает скандал на тему возможной контрабанды оружия. Дело в том, что представители радикального палестинского движения ХАМАС стали публиковать в СМИ видеоролики о том, как они стреляют из переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-2". Такое оружие Запад передал Украине в больших количествах.

Военные эксперты прокомментировали, как это оружие могло попасть на Ближний Восток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.