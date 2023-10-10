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10 октября, 07:45

Политика

ВС РФ сорвали 6 атак ВСУ у Серебрянского лесничества

ВС РФ сорвали 6 атак ВСУ у Серебрянского лесничества

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Шесть атак ВСУ сорвали подразделения группы "Центр" у Серебрянского лесничества. Противник потерял около 60 военных и две бронемашины.

Порядка 20 единиц бронетанковой техники и артиллерийских систем украинской армии уничтожили российские войска за сутки. Во многом это были артиллерийские дуэли.

Как разбираются с противником самоходки "Мста-С", "Гиацинт-С" и "Акация", показали в Минобороны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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