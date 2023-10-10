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10 октября, 07:30

Политика

Новости мира: Байден дал показания по делу о хранении секретных документов

Новости мира: Байден дал показания по делу о хранении секретных документов

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Президент США Джо Байден дал показания по делу о хранении секретных документов в своем аналитическом центре. Речь идет о периоде, когда он занимал пост вице-президента. О том, что в то время будущий американский лидер хранил бумаги в офисе и в доме в Улмингтоне адвокаты выяснили в ноябре 2022 года. Отмечается, что по закону Байден должен был сдать их в Национальный архив. С тех пор проводится детальное расследование.

У россиян будут отбирать недвижимость в Финляндии. Правительство скандинавской страны планирует поменять законы и сделать такую процедуру максимально простой. В Финляндии такие действия объясняют тем, что владельцы домов и квартир не всегда могут своевременно заплатить налоги и погасить коммунальные счета, поскольку переводы между Россией и Финляндией заблокированы из-за санкций. Проблемы также возникли с информированием российских владельцев о задолженности из-за отсутствия почтового сообщения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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