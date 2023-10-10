Находящиеся в Израиле россияне смогут бесплатно совершать звонки и пользоваться интернетом

Россияне, которые находятся в Израиле, смогут бесплатно совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Такое решение на фоне ситуации в стране приняла четверка отечественных операторов связи.

Так, "Билайн" подключит таким клиентам специальный пакет услуг. Tele2 полностью перестанет взимать плату в израильском роуминге до 22 октября. В МТС сообщили, что до конца месяца обнулят стоимость исходящих вызовов на номера посольств, а также на горячую линию "Аэрофлота". В "МегаФоне" сделали бесплатными звонки на номера экстренных служб и российских посольств в регионах Ближнего Востока.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.