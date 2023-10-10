10 октября, 07:15Политика
ВС РФ атаковали автомобильный мост и 3 пункта временной дислокации ВСУ в зоне СВО
Тактическая авиация России нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ у поселка Торское на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
На купянском направлении один расчет реактивной системы "Торнадо-Г" уничтожил группу украинских штурмовиков. По месту, откуда противник собирался атаковать российские позиции, выпустили почти весь пакет реактивных снарядов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.