ВС РФ атаковали автомобильный мост и 3 пункта временной дислокации ВСУ в зоне СВО

Тактическая авиация России нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ у поселка Торское на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.



На купянском направлении один расчет реактивной системы "Торнадо-Г" уничтожил группу украинских штурмовиков. По месту, откуда противник собирался атаковать российские позиции, выпустили почти весь пакет реактивных снарядов.

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