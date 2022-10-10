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Новости

10 октября, 23:30

Политика

Швеция не планирует допускать РФ к расследованию диверсии на "Северных потоках"

Швеция не планирует допускать РФ к расследованию диверсии на "Северных потоках"

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Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на "Северных потоках". Более того, Москва не получит даже предварительных заключений. Об этом заявили власти королевства.

На каком основании? Ситуацию вокруг "Северного потока", а также последствия ударов по объектам инфраструктуры Украины оценил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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