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10 октября, 22:00

Политика

Зеленский договорился о проведении срочного заседания "Большой семерки"

Зеленский договорился о проведении срочного заседания "Большой семерки"

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Владимир Зеленский договорился о проведении срочного заседания "Большой семерки". По словам президента Украины, его выступление планируется уже 11 октября.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне нового обострения ситуации на Украине заявил, что "дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе". Может ли Киев предпринять что-то в ответ на удары по инфраструктуре страны? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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