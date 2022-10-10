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Новости

10 октября, 22:15

Политика

Киев и восемь регионов Украины подверглись массированным ударам 10 октября

Киев и восемь регионов Украины подверглись массированным ударам 10 октября

Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз из-за обстрелов с 11 октября

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Киев и восемь регионов Украины подверглись массированным ударам. Разрушены объекты энергетики и другая критически важная инфраструктура. Как заявили в Минобороны России, все цели удара были достигнуты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов. По словам премьера, часть областей обесточены. Во Львове остановили работу ТЭЦ. Во многих украинских городах зафиксировали перебои с водой и доступом в интернет.

Военный эксперт прокомментировал действия российских войск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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