Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10 октября, 19:00

Политика

Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз из-за обстрелов с 11 октября

Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз из-за обстрелов с 11 октября

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войск

Военный эксперт рассказал об особенностях российской и западной техники

Военный эксперт прокомментировал массированный удар по инфраструктуре Украины

Минобороны РФ нанесло удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября

Войска РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на николаево-криворожском направлении

Генсек НАТО пообещал продолжить поддержку Киева после ударов ВС России

СБУ совершила три теракта в отношении Курской АЭС – Путин

Российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на николаево-криворожском направлении

МККК приостановил деятельность на Украине

С 11 октября Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз из-за обстрелов. Такое решение приняли в Министерстве энергетики Украины. В ведомстве отметили, что Киев экспортировал электроэнергию в ЕС, а также отдельными линиями к Молдавии и Польше.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского призвали украинцев в вечернее время максимально снизить энергопотребление: не включать свет и не пользоваться электроприборами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
политиказа рубежомвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика