Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз из-за обстрелов с 11 октября

С 11 октября Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз из-за обстрелов. Такое решение приняли в Министерстве энергетики Украины. В ведомстве отметили, что Киев экспортировал электроэнергию в ЕС, а также отдельными линиями к Молдавии и Польше.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского призвали украинцев в вечернее время максимально снизить энергопотребление: не включать свет и не пользоваться электроприборами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.