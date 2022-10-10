Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войск

Белоруссия и Россия начинают задействовать совместную региональную группировку войск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам белорусского президента, решение приняли на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ.

Александр Лукашенко пояснил, что группировка будет развернута в связи с обострением обстановки на западных границах Союзного государства. Основой этой группировки станут Вооруженные силы Белоруссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.