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10 октября, 18:45

Политика

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войск

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войск

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Белоруссия и Россия начинают задействовать совместную региональную группировку войск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам белорусского президента, решение приняли на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ.

Александр Лукашенко пояснил, что группировка будет развернута в связи с обострением обстановки на западных границах Союзного государства. Основой этой группировки станут Вооруженные силы Белоруссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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