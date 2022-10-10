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Новости

10 октября, 18:45

Политика

Военный эксперт рассказал об особенностях российской и западной техники

Военный эксперт рассказал об особенностях российской и западной техники

Военный эксперт прокомментировал массированный удар по инфраструктуре Украины

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Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины в понедельник, 10 октября. Также прогремели взрывы в Киеве. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные задействовали десятки высокоточных ракет большой дальности, чтобы выполнить задачу.

Военный эксперт рассказал, какую технику и боеприпасы используют военные РФ. Также он прокомментировал, какое вооружение поставляют Украине из западных стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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