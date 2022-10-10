10 октября, 16:30Политика
Генсек НАТО пообещал продолжить поддержку Киева после ударов ВС России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал продолжить поддержку Киева после ударов Вооруженных сил РФ по Киеву. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД страны Дмитрием Кулебой. По словам Столтенберга, оказывать помощь Киеву будут столько, сколько потребуется. Что касается реакции Евросоюза, там сегодня осудили нанесение массированных ударов по Украине и не исключили новых санкций, но отметили, что пока вводить просто нечего. Также стало известно, что ЕС подготовил проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором призывает к деэскалации ситуации путем переговоров.
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