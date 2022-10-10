Генсек НАТО пообещал продолжить поддержку Киева после ударов ВС России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал продолжить поддержку Киева после ударов Вооруженных сил РФ по Киеву. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД страны Дмитрием Кулебой. По словам Столтенберга, оказывать помощь Киеву будут столько, сколько потребуется. Что касается реакции Евросоюза, там сегодня осудили нанесение массированных ударов по Украине и не исключили новых санкций, но отметили, что пока вводить просто нечего. Также стало известно, что ЕС подготовил проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором призывает к деэскалации ситуации путем переговоров.

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