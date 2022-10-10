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10 октября, 16:30

Политика

Генсек НАТО пообещал продолжить поддержку Киева после ударов ВС России

Генсек НАТО пообещал продолжить поддержку Киева после ударов ВС России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал продолжить поддержку Киева после ударов Вооруженных сил РФ по Киеву. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД страны Дмитрием Кулебой. По словам Столтенберга, оказывать помощь Киеву будут столько, сколько потребуется. Что касается реакции Евросоюза, там сегодня осудили нанесение массированных ударов по Украине и не исключили новых санкций, но отметили, что пока вводить просто нечего. Также стало известно, что ЕС подготовил проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором призывает к деэскалации ситуации путем переговоров.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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