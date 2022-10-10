15:00Политика
Новости часа: Минобороны РФ сообщило о результатах ударов по инфраструктуре Украины
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минобороны РФ сообщили, что цели ударов по Украине достигнуты, а все назначенные мишени поражены.
Транспортных ограничений для поездок в Крым и Севастополь в настоящее время нет. Ситуацию с транспортом прокомментировал Ростуризм.
Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Московском регионе в ночь на среду, 12 октября. О тумане предупредил Гидрометцентр.