Новости часа: Минобороны РФ сообщило о результатах ударов по инфраструктуре Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минобороны РФ сообщили, что цели ударов по Украине достигнуты, а все назначенные мишени поражены.

Транспортных ограничений для поездок в Крым и Севастополь в настоящее время нет. Ситуацию с транспортом прокомментировал Ростуризм.

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Московском регионе в ночь на среду, 12 октября. О тумане предупредил Гидрометцентр.