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Политика

Новости часа: Минобороны РФ сообщило о результатах ударов по инфраструктуре Украины

Новости часа: Минобороны РФ сообщило о результатах ударов по инфраструктуре Украины

Политолог прокомментировал ситуацию с ракетными ударами по территории Украины

Председатель комитета ГД по обороне прокомментировал ЧП на Крымском мосту

Путин предупредил Киев о жестких ответных мерах в случае продолжения терактов

Медведев выступил за полный демонтаж политического режима Украины

Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракет по украинским объектам инфраструктуры

Новости часа: Минобороны РФ нанесло удары по объектам инфраструктуры Украины

Цели массированного удара по Украине были достигнуты – Минобороны РФ

Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины

Путин предупредил Киев о жестких ответных мерах в случае продолжения терактов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минобороны РФ сообщили, что цели ударов по Украине достигнуты, а все назначенные мишени поражены.

Транспортных ограничений для поездок в Крым и Севастополь в настоящее время нет. Ситуацию с транспортом прокомментировал Ростуризм.

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Московском регионе в ночь на среду, 12 октября. О тумане предупредил Гидрометцентр.

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