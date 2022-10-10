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14:45

Политика

Политолог прокомментировал ситуацию с ракетными ударами по территории Украины

Политолог прокомментировал ситуацию с ракетными ударами по территории Украины

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В рамках спецоперации российские войска нанесли ракетные удары по территории Украины в понедельник, 10 октября. В Минобороны РФ сообщили, что все назначенные объекты были поражены. Также президент Владимир Путин заявил, что в случае новых терактов на территории РФ ответ Украине будет соответствовать уровню угроз.

Политолог прокомментировал, повлияет ли случившееся в Киеве на желание Украины устраивать новые диверсии. Подробнее – на телеканале Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
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