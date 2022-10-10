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Политика

Председатель комитета ГД по обороне прокомментировал ЧП на Крымском мосту

Председатель комитета ГД по обороне прокомментировал ЧП на Крымском мосту

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Диверсия на Крымском мосту показала, что России не следует ожидать благоразумия "оппонентов", поэтому был дан ответ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщили, что Россия планирует перенаправить экспорт порядка 25 миллионов тонн угля с запада на восток. Объем экспортного угля по Восточному полигону может вырасти до 216 миллионов тон в 2030 году, подчеркнул вице-премьер.

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