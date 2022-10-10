Председатель комитета ГД по обороне прокомментировал ЧП на Крымском мосту

Диверсия на Крымском мосту показала, что России не следует ожидать благоразумия "оппонентов", поэтому был дан ответ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщили, что Россия планирует перенаправить экспорт порядка 25 миллионов тонн угля с запада на восток. Объем экспортного угля по Восточному полигону может вырасти до 216 миллионов тон в 2030 году, подчеркнул вице-премьер.