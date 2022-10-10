Новости часа: Минобороны РФ нанесло удары по объектам инфраструктуры Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны РФ нанесло массированные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Об этом сообщил Владимир Путин.

Глава Белоруссии поручил принять и разместить российских военных. Об этом, ссылаясь на заявление Александра Лукашенко, написали в издании БелТА.

Мария Захарова назвала "новым номером" возможное выступление Зеленского на срочной встрече G7. Так официальный представитель МИД РФ намекнула на артистическое прошлое украинского президента.