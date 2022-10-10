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Новости часа: Минобороны РФ нанесло удары по объектам инфраструктуры Украины
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны РФ нанесло массированные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Об этом сообщил Владимир Путин.
Глава Белоруссии поручил принять и разместить российских военных. Об этом, ссылаясь на заявление Александра Лукашенко, написали в издании БелТА.
Мария Захарова назвала "новым номером" возможное выступление Зеленского на срочной встрече G7. Так официальный представитель МИД РФ намекнула на артистическое прошлое украинского президента.