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Политика

Новости часа: Минобороны РФ нанесло удары по объектам инфраструктуры Украины

Новости часа: Минобороны РФ нанесло удары по объектам инфраструктуры Украины

Цели массированного удара по Украине были достигнуты – Минобороны РФ

Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины

Путин предупредил Киев о жестких ответных мерах в случае продолжения терактов

Путин заявил о жестком ответе в случае продолжения Киевом терактов в РФ

Около десяти взрывов прогремело в Киеве 10 октября

Кадры двух взрывов в Днепропетровске появились в Сети

Путин заявил, что украинские спецслужбы устроили теракт на Крымском мосту

Новости часа: Путин прокомментировал организацию работы призывных комиссий в России

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в течение часа – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны РФ нанесло массированные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Об этом сообщил Владимир Путин.

Глава Белоруссии поручил принять и разместить российских военных. Об этом, ссылаясь на заявление Александра Лукашенко, написали в издании БелТА.

Мария Захарова назвала "новым номером" возможное выступление Зеленского на срочной встрече G7. Так официальный представитель МИД РФ намекнула на артистическое прошлое украинского президента.

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