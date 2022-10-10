Работу киевского метро приостановили из-за взрывов утром 10 октября

В центре Киева прогремели взрывы. Как сообщили в ТАСС, работу всех линий киевского метро приостановили. В результате взрывов был поврежден железнодорожный вокзал.

Еще взрывы произошли на Владимирской улице, где располагается здание Службы безопасности Украины. На опубликованных кадрах видны клубы дыма. По данным информагентства, есть раненые и погибшие.

Также в СМИ сообщили также о взрывах в других городах и областях Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.