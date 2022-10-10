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Политика

Работу киевского метро приостановили из-за взрывов утром 10 октября

Работу киевского метро приостановили из-за взрывов утром 10 октября

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В центре Киева прогремели взрывы. Как сообщили в ТАСС, работу всех линий киевского метро приостановили. В результате взрывов был поврежден железнодорожный вокзал.

Еще взрывы произошли на Владимирской улице, где располагается здание Службы безопасности Украины. На опубликованных кадрах видны клубы дыма. По данным информагентства, есть раненые и погибшие.

Также в СМИ сообщили также о взрывах в других городах и областях Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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