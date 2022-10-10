Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:30

Политика

Новости часа: Путин поручил губернаторам проанализировать работу по частичной мобилизации

Новости часа: Путин поручил губернаторам проанализировать работу по частичной мобилизации

Министры иностранных дел Турции и Украины обсудили последние события на Украине

Премьер Украины заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в Киеве

Новости часа: Путин поручил губернаторам держать под контролем проведение мобилизации

Мэр Харькова заявил, что город остался без света и водоснабжения

Взрывы произошли в крупных городах Украины – СМИ

Удары по объектам инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области – СМИ

Путин назвал главные задачи по развитию регионов России

Несколько взрывов прогремело в Киеве

Взрывы повредили крышу и окна центрального вокзала в Киеве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил губернаторам проанализировать и внести предложения об организации работы по частичной мобилизации.

На подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани заторов нет. О ситуации в регионе сообщили местные власти.

На "Госуслугах" запустили форму для аккредитации IT-компаний. Глава Минцифры РФ поделился, что уже есть поступившие заявки.

Читайте также
политикарегионытехнологиивидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика