Новости часа: Путин поручил губернаторам проанализировать работу по частичной мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил губернаторам проанализировать и внести предложения об организации работы по частичной мобилизации.

На подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани заторов нет. О ситуации в регионе сообщили местные власти.

На "Госуслугах" запустили форму для аккредитации IT-компаний. Глава Минцифры РФ поделился, что уже есть поступившие заявки.