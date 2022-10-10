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Политика

Новости часа: Путин поручил губернаторам держать под контролем проведение мобилизации

Новости часа: Путин поручил губернаторам держать под контролем проведение мобилизации

Мэр Харькова заявил, что город остался без света и водоснабжения

Взрывы произошли в крупных городах Украины – СМИ

Удары по объектам инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области – СМИ

Путин назвал главные задачи по развитию регионов России

Несколько взрывов прогремело в Киеве

Взрывы повредили крышу и окна центрального вокзала в Киеве

Взрывы прогремели в центре Киева утром 10 октября – СМИ

Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал от губернаторов держать под контролем соблюдение закона при проведении частичной мобилизации. Отдельное внимание президент РФ обратил на предоставление социальных гарантий призывникам и их семьям.

В СМИ сообщили, что около десяти взрывов было слышно в Киеве 10 октября. Взрывы произошли в том числе на Владимирской улице, где располагается здание Службы безопасности Украины.

Ночные заморозки придут в Москву в ближайшие дни. Обещают до минус двух градусов, прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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