Новости часа: Путин поручил губернаторам держать под контролем проведение мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал от губернаторов держать под контролем соблюдение закона при проведении частичной мобилизации. Отдельное внимание президент РФ обратил на предоставление социальных гарантий призывникам и их семьям.

В СМИ сообщили, что около десяти взрывов было слышно в Киеве 10 октября. Взрывы произошли в том числе на Владимирской улице, где располагается здание Службы безопасности Украины.

Ночные заморозки придут в Москву в ближайшие дни. Обещают до минус двух градусов, прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.