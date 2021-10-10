Канцлер Австрии заявил об отставке из-за коррупционного скандала

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об уходе с поста на фоне коррупционного скандала. Сейчас прокуратура ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных.

Все обвинения во взятках он отрицает, но решил уйти в отставку, чтобы "избежать хаоса и обеспечить стабильность".

При этом Курц заявил, что останется председателем "Народной партии" и лидером ее фракции в парламенте. На свое место Курц предложил Александера Шалленберга, который сейчас занимает пост главы МИД Австрии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

