В Госдуме предложили бесплатно отдавать товары покупателям с неправильными ценниками

В Госдуму внесли законопроект, по которому торговые сети обяжут возмещать траты на покупку, если стоимость на кассе оказалась выше, чем на ценнике.

На данный момент в подобных случаях покупатель или отказывается от покупки, или ему возвращают разницу в указанной и реальной ценах.

Такие меры, как считают депутаты, недостаточно мотивируют продавцов доносить корректную информацию о товарах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.