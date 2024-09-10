Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 23:45

Политика

Дональд Трамп и Камала Харрис проведут на дебатах 1,5 часа

Дональд Трамп и Камала Харрис проведут на дебатах 1,5 часа

МГИК: выборы депутатов Мосгордумы признаны состоявшимися

Новости часа: новый состав Мосгордумы соберется на первое заседание 18 сентября

Маск заявил, что в США больше не будет "настоящих выборов", если Трамп не победит

Собянин: первое заседание нового состава Мосгордумы состоится 18 сентября

Маск заявил, что поражение Трампа будет означать конец "настоящих выборов"

Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту дислокации одного из подразделений ВСУ

Новости часа: до 2030 года наземный столичный транспорт перейдет на электрическую тягу

Элла Памфилова рассказала, что избиратели поддержали удобные формы голосования

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

Дебаты, которые состоятся между кандитатами на пост президента Дональдом Трампом и Камалой Харрис, будут идти 1,5 часа без зрителей. В распоряжении оппонентов будут только ручка, лист бумаги и бутылка воды.

Во время реплик микрофоны Трампа и Харрис будут отключены. Эти условия обговорили, еще когда вместо кандидатки от республиканцев должен был участвовать нынешний президент США Джо Байден.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоМаксим СеликовДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика