Дональд Трамп и Камала Харрис проведут на дебатах 1,5 часа

Дебаты, которые состоятся между кандитатами на пост президента Дональдом Трампом и Камалой Харрис, будут идти 1,5 часа без зрителей. В распоряжении оппонентов будут только ручка, лист бумаги и бутылка воды.

Во время реплик микрофоны Трампа и Харрис будут отключены. Эти условия обговорили, еще когда вместо кандидатки от республиканцев должен был участвовать нынешний президент США Джо Байден.

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