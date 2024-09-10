Маск заявил, что в США больше не будет "настоящих выборов", если Трамп не победит

Предприниматель Илон Маск заявил, в США больше не будет "настоящих выборов", если Дональд Трамп не одержит победу. Такое заявление миллиардер сделал после того, как другой кандидат – Камала Харрис – пообещала дать гражданство 15 миллионам нелегальных мигрантов, а также привлечь в Штаты новых. Выборы президента США назначены на 5 ноября.

А вот первые дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября в 21:00 по местному времени (04:00 мск). Их покажут в прямом эфире на телеканале ABC. Политологи заявили, что у Дональда Трампа больше шансов на победу в дебатах, поскольку он имеет больше опыта в политических спорах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.