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10 сентября, 14:45

Политика

Маск заявил, что поражение Трампа будет означать конец "настоящих выборов"

Маск заявил, что поражение Трампа будет означать конец "настоящих выборов"

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Поражение кандидата в президенты США Дональда Трампа будет означать конец "настоящих выборов" президента в Соединенных штатах. Такое заявление предприниматель Илон Маск сделал после того, как другой кандидат – Камала Харрис – пообещала дать гражданство 15 миллионам нелегальных мигрантов, а также привлечь в Америку новых.

Первые дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября в 21.00 по местному времени (04.00 мск). Их покажут в прямом эфире на телеканале ABC. По опросам, сейчас кандидаты на пост президента идут вровень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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