10 сентября, 08:45Политика
Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту дислокации одного из подразделений ВСУ
В результете нанесенного удара вертолета Ми-28 ВКС России по месту дислокации одного из подразделений ВСУ в приграничье Курской области была поражена бронированная техника и украинская пехота. Координаты экипаж получил от разведки.
Над обезвреживанием противника работают и операторы беспилотников. Минобороны показало кадры уничтожения FPV-дроном боевой бронированной машины "Козак".
За сутки общие потери ВСУ в Курском приграничье составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники – в том числе два танка. Продолжается и зачистка лесополос от диверсионных групп противника.
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