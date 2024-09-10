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10 сентября, 08:45

Политика

Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту дислокации одного из подразделений ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту дислокации одного из подразделений ВСУ

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В результете нанесенного удара вертолета Ми-28 ВКС России по месту дислокации одного из подразделений ВСУ в приграничье Курской области была поражена бронированная техника и украинская пехота. Координаты экипаж получил от разведки.

Над обезвреживанием противника работают и операторы беспилотников. Минобороны показало кадры уничтожения FPV-дроном боевой бронированной машины "Козак".

За сутки общие потери ВСУ в Курском приграничье составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники – в том числе два танка. Продолжается и зачистка лесополос от диверсионных групп противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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