В результете нанесенного удара вертолета Ми-28 ВКС России по месту дислокации одного из подразделений ВСУ в приграничье Курской области была поражена бронированная техника и украинская пехота. Координаты экипаж получил от разведки.

Над обезвреживанием противника работают и операторы беспилотников. Минобороны показало кадры уничтожения FPV-дроном боевой бронированной машины "Козак".

За сутки общие потери ВСУ в Курском приграничье составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники – в том числе два танка. Продолжается и зачистка лесополос от диверсионных групп противника.

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