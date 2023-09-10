В Мосгоризбиркоме заявили, что выборы мэра Москвы стали рекордными по явке

Выборы мэра Москвы стали рекордными по явке, заявили в Мосгоризбиркоме. В данный момент идет обработка бюллетеней.

Большинство жителей города предпочло электронное голосование. Эта система доказала свою надежность, несмотря на хакерские атаки.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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