10 сентября, 23:15Политика
Сергей Собянин поблагодарил штаб общественной поддержки за работу на выборах
Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра. После завершения голосования он прибыл в штаб общественной поддержки.
Кроме того, Собянин поблагодарил и всех тех, кто находился в самом штабе – членов штаба, активистов, а также многочисленных доверенных лиц.
Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.
В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
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