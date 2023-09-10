ЦИК: Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 77,9% голосов в ДЭГ

Сергей Собянин занимает лидирующую позицию на выборах мэра Москвы с 77,9% голосов. Об этом сообщается на информационном экране в Центральной избирательной комиссии РФ.

Первые данные ЦИК показали, что следом за ним идет член бюро московского горкома КПРФ Леонид Зюганов (7,4% голосов). Далее идет вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (4,5% голосов) и спикер Госдумы Владислав Даванков, который набрал 3,8%. Депутат ГД Дмитрий Гусев от "Справедливой России – За правду" занимает пятое место, он набрал 3,3% голосов. На данный момент обработано 3% бюллетеней.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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