Явка на выборах мэра Москвы в этом году намного выше явки 2018 года – Асафов

В Москве продолжается подсчет голосов на выборах мэра. Об этом заявил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Александр Асафов. В этом году явка оказалась рекордной.

Сами выборы прошли без заметных нарушений. За их ходом следили свыше 11 тысяч наблюдателей.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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