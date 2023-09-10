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10 сентября, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 сентября

Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов

Меньше часа остается до окончания голосования в Москве

Меньше двух часов остается до окончания голосования в Москве

Явка на выборах мэра Москвы составила почти 40%

Явка на выборах в Москве выросла почти до 40%

Более 2,7 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы на 12:00

Более 27 тыс DDoS-атак совершено на систему ДЭГ

Глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице

Выборы мэра Москвы завершились 10 сентября. Ровно в 20:00 закрылись избирательные участки и была отключена возможность голосовать онлайн. По данным, которые Общественный штаб опубликовал в 18:00, явка в столице составляла 41,4%.

Четвертый московский центральный диаметр запущен. Он проходит через столицу с запада на восток и связывает сразу семь железнодорожных вокзалов города. На МЦД-4 самое большое количество пересадочных станций – 18.

Об этих и других новостях уходящего дня – в эфире телеканала Москва 24.

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