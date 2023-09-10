Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 сентября

Выборы мэра Москвы завершились 10 сентября. Ровно в 20:00 закрылись избирательные участки и была отключена возможность голосовать онлайн. По данным, которые Общественный штаб опубликовал в 18:00, явка в столице составляла 41,4%.

Четвертый московский центральный диаметр запущен. Он проходит через столицу с запада на восток и связывает сразу семь железнодорожных вокзалов города. На МЦД-4 самое большое количество пересадочных станций – 18.

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