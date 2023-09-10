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10 сентября, 21:15

Политика

Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов

Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов

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По итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал более двух миллионов голосов. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, расшифровка онлайн-голосования завершена. Общая явка на выборах мэра составила свыше 43%, из которых больше 80% – электронные избиратели.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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