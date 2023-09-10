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10 сентября, 18:30

Политика

Меньше двух часов остается до окончания голосования в Москве

Меньше двух часов остается до окончания голосования в Москве

Явка на выборах мэра Москвы составила почти 40%

Явка на выборах в Москве выросла почти до 40%

Более 2,7 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы на 12:00

Более 27 тыс DDoS-атак совершено на систему ДЭГ

Глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице

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До закрытия избирательных участков в Москве остается меньше двух часов. Голосование закончится в 20:00, с этого момента система дистанционного электронного голосования также станет недоступна.

Как сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами, в онлайн-голосовании приняли участие более 2 миллионов 600 тысяч москвичей.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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