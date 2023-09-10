Явка на выборах в Москве выросла почти до 40%. Об этом сообщает Общественный штаб.

Избирательные участки 10 сентября работают с 08:00 до 20:00. Как проходит голосование? И много ли людей на участках в данный момент?

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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