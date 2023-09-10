Более 27 тыс DDoS-атак совершено на систему ДЭГ

На систему ДЭГ на данный момент было совершено более 27 тысяч DDoS-атак. Все они отражены, сообщил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.