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10 сентября, 14:45

Политика

Более 27 тыс DDoS-атак совершено на систему ДЭГ

Более 27 тыс DDoS-атак совершено на систему ДЭГ

Глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице

Участники второго розыгрыша "Миллиона призов" начали получать выигранные баллы

Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Жители столицы проголосовали на выборах мэра на новом проспекте Багратиона

Татьяна Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы

МГИК: в выборах мэра Москвы приняли участие более 2,6 млн человек

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Москвичи проголосовали на выборах мэра на новом проспекте Багратиона

На систему ДЭГ на данный момент было совершено более 27 тысяч DDoS-атак. Все они отражены, сообщил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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