Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. Она поблагодарила Москву за оптимизацию числа участков и доступность для избирателей. Об этом пишет РИА Новости.

Представители Таиланда высоко оценили организацию выборов в Московском регионе. Сообщение передает ТАСС.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.