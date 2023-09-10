Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 13:30

Политика

Участники второго розыгрыша "Миллиона призов" начали получать выигранные баллы

Участники второго розыгрыша "Миллиона призов" начали получать выигранные баллы

Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Жители столицы проголосовали на выборах мэра на новом проспекте Багратиона

Татьяна Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы

МГИК: в выборах мэра Москвы приняли участие более 2,6 млн человек

Лавров заявил, что Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20

Москвичи проголосовали на выборах мэра на новом проспекте Багратиона

Общественный штаб наблюдателей получил 211 обращений за два дня выборов в Москве

Более 3 млн россиян приняли участие в голосовании на выборах дистанционно

Явка на выборах мэра столицы за два дня голосования превысила 33%

Победители второго розыгрыша акции "Миллион призов" уже могут активировать выигрышные коды. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Речь идет о 720 тысячах москвичей. В общем, по итогам двух дней подарки получат 1,8 миллиона москвичей. Заключительный розыгрыш состоится в понедельник, 11 сентября. Победителей определяют методом случайного выбора среди тех, кто принимает участие в электронном голосовании.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика