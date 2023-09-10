Участники второго розыгрыша "Миллиона призов" начали получать выигранные баллы

Победители второго розыгрыша акции "Миллион призов" уже могут активировать выигрышные коды. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Речь идет о 720 тысячах москвичей. В общем, по итогам двух дней подарки получат 1,8 миллиона москвичей. Заключительный розыгрыш состоится в понедельник, 11 сентября. Победителей определяют методом случайного выбора среди тех, кто принимает участие в электронном голосовании.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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