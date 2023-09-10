10 сентября, 13:15Политика
Жители столицы проголосовали на выборах мэра на новом проспекте Багратиона
Жители столицы могут проголосовать на выборах мэра онлайн "на дороге". Например, на северном дублере Кутузовского проспекта.
Движение по нему запустили в Москве. Он получил название проспект Багратиона. Так решили москвичи в ходе голосования на платформе "Активный гражданин". Проезд по дублеру будет платным с применением онлайн-системы.
Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.
В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.