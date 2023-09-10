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10 сентября, 13:15

Политика

Жители столицы проголосовали на выборах мэра на новом проспекте Багратиона

Жители столицы проголосовали на выборах мэра на новом проспекте Багратиона

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Жители столицы могут проголосовать на выборах мэра онлайн "на дороге". Например, на северном дублере Кутузовского проспекта.

Движение по нему запустили в Москве. Он получил название проспект Багратиона. Так решили москвичи в ходе голосования на платформе "Активный гражданин". Проезд по дублеру будет платным с применением онлайн-системы.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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