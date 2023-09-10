Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Тем временем участники второго розыгрыша "Миллиона призов" начали получать выигранные баллы. Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.